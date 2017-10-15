Путин: “Попытки вмешаться в дела других стран приносят хаос”

2017-10-15 01:22 | www.apa.az | 5

Попытки вмешаться в дела суверенных государств извне приносят хаос, такие действия дестабилизировали Ближний Восток, где распространился терроризм. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

"В современном мире нет и не может быть шаблонных моделей развития. Каждое государство имеет естественное и неоспоримое право самому определять свою судьбу, как это заложено в уставе Организации объединенных наций", — сказал Путин, открывая ассамблею Межпарламентского союза.

По словам Путина, "попытки вмешаться в жизнь суверенных стран без знания и учета национальной специфики приносят лишь хаос".

"Такое необдуманное вмешательство извне привело к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, эскалации напряженности в этом регионе, росту террористической угрозы", — подчеркнул он.