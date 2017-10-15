В Москве арестовали "вора в законе"

2017-10-15 01:33 | www.apa.az | 5

"Вор в законе" Ильяс Саркиев по прозвищу Вовчик Сыра арестован в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, следствие установило, что Саркиев с октября 2013 по июль 2016 года в разных местах города обманом получил от знакомого более 25 миллионов рублей, обещая передать их в счет уплаты долга.

"В действительности деньги Саркиев передавать не собирался, а после получения присвоил их и распорядился по своему усмотрению", — сказал собеседник агентства.

Дело в отношении Саркиева возбудили по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Делом "авторитета" занимались ФСБ и Следственный комитет. По ходатайству СК суд в пятницу отправил Саркиева в СИЗО, добавил собеседник агентства.