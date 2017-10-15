В Сальвадоре произошло массовое убийство

2017-10-15 02:24 | www.apa.az | 5
Сразу шесть человек стали жертвами бандитов в Сальвадоре. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу генеральная прокуратура центральноамериканской страны.
"Представительство генеральной прокуратуры республики в Усулутане сообщает об убийстве шести человек в кантоне Хокотильо в судебном округе Мерседес-Уманья", — говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.
По предварительной информации, среди убитых – пять мужчин и одна женщина.
Причины преступления пока не известны.