В Сальвадоре произошло массовое убийство

2017-10-15 02:24 | www.apa.az | 5

Сразу шесть человек стали жертвами бандитов в Сальвадоре. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу генеральная прокуратура центральноамериканской страны.

"Представительство генеральной прокуратуры республики в Усулутане сообщает об убийстве шести человек в кантоне Хокотильо в судебном округе Мерседес-Уманья", — говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.

По предварительной информации, среди убитых – пять мужчин и одна женщина.

Причины преступления пока не известны.