В Сальвадоре произошло массовое убийство

2017-10-15 03:11 | www.trend.az | 4

Сразу шесть человек стали жертвами бандитов в Сальвадоре, сообщила в субботу генеральная прокуратура центральноамериканской страны, передает РИА Новости.

"Представительство генеральной прокуратуры республики в Усулутане сообщает об убийстве шести человек в кантоне Хокотильо в судебном округе Мерседес-Уманья", - говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.

По предварительной информации, среди убитых – пять мужчин и одна женщина. Причины преступления пока не известны.