Боевики ИГ покинут Ракку вместе с заложниками

2017-10-15 03:36 | www.apa.az | 5

Боевики террористической группировки «Исламское государство» покинут сирийскую Ракку, взяв с собой заложников в качестве «живого щита». Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Reuters.

В настоящий момент боевики окружены силами альянса «Сирийских демократических сил» (СДС). Представитель СДС заявил агентству, что террористам предоставили альтернативу: «либо сдаться, либо умереть».

Однако представитель Гражданского совета Ракки Омар Аллуш рассказал, что боевикам разрешили покинуть город вечером 15 октября. При этом они намерены увести с собой около 400 мирных жителей в качестве «живого щита».

Численность террористов ИГ, которые собираются уйти из бывшей «столицы» группировки, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в течение последних 24 часов в сирийской Ракке сдались около 100 боевиков ИГ.