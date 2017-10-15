В Польше обнаружили запись взрыва на самописцах самолета Качиньского

2017-10-15 03:45 | www.apa.az | 5

Польская комиссия обнаружила запись взрыва на «черных ящиках» самолета Ту-154, при крушении которого в Смоленской области погиб президент Польши Лех Качиньский. Как передает АПА, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра обороны Польши Антония Мачеревича.

«Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи», — сказал Мачеревич.

Ранее в СК России опровергли заявления польской комиссии о следах взрыва на крыле самолета Качиньского.

10 апреля 2010 года президент Польши Лех Качиньский, его супруга и часть руководства страны направлялись на траурные мероприятия в Катыни. При заходе на посадку рядом с военным аэродромом Смоленск-Северный самолет потерпел крушение. 88 пассажиров и восемь членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.