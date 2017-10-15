Трамп подвергся критике от лауреата Нобелевской премии мира

2017-10-15 03:59 | www.apa.az | 4

Стратегия президента США Дональда Трампа по отношениям с Ираном была раскритикована лауреатом Нобелевской премии мира 2017 года — Международной кампанией по запрещению ядерного оружия (ICAN). Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Independen ссылаясь на заявление исполнительного директора ICAN Беатрис Фин.

«Попытка президента Трампа сорвать соглашение с Ираном, несмотря на то, что МАГАТЭ неоднократно подтверждала, что Иран соблюдает свои условия, является резким напоминанием о огромной ядерной опасности, которая сейчас стоит перед миром, и о насущной необходимости всех государств запретить и устранить это оружие», — сказала Фин.

Она отметила, что своими действиями Трамп «воспламеняет новый конфликт, а не уменьшает опасность ядерной войны». Директор ICAN также отметила, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является хорошим примером работы дипломатии.