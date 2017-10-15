Саудовский король поддержал новую стратегию США по отношениям с Ираном

2017-10-15 07:29 | www.apa.az | 4

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых высказал поддержку новой стратегии США по отношениям с Ираном. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

«Король высоко оценил руководящую роль новой администрации США...Подчеркнув необходимость согласованных усилий и твердых позиций по терроризму и экстремизму против их главного спонсора — Ирана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп выразил признательность за позицию короля и заявил, что США будут работать со своими союзниками для достижения безопасности в мире.

Ранее сообщалось, что Международная кампания по запрещению ядерного оружия раскритиковала Трампа за его новую стратегию по Ирану.