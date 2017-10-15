Минтранс Турции назвал сроки выпуска первого отечественного локомотива

2017-10-15 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - До конца 2018 года в Турции будет построен первый отечественный локомотив для скоростного поезда. Об этом сказали Trend в среду в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

"В настоящее время одним из приоритетов Турции является производство локомотивов с алюминиевым корпусом", - сказали в министерстве, добавив, что на первом этапе ожидается производство 111 локомотивов.

"Турция также намерена экспортировать отечественные локомотивы в соседние страны", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в провинциях Сакарья, Сивас и Эскишехир налажено производство запчастей для железнодорожного транспорта.

Напомним, что впервые Партия справедливости и развития (ПСР) Турции объявила о начале производства отечественных локомотивов в стране в 2014 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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