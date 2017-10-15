Один человек пострадал в результате стрельбы в университетском кампусе в США

2017-10-15 08:46 | www.apa.az | 4

По меньшей мере один человек получил ранения в субботу в результате стрельбы на территории кампуса Университета штата Вирджиния, расположенного в городе Питерсберг.

Как передает АПА, об этом сообщила телекомпания CBS.

По ее данным, пострадавший был госпитализирован, полученные им ранения являются опасными для жизни. Атаковавшим, предположительно, является чернокожий молодой человек. Его мотивы, а также обстоятельства происшествия не уточняются.

Территория университета перекрыта, на ней работают сотрудники полиции. О задержании подозреваемого не сообщается.