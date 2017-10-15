В Киргизии открылись избирательные участки на выборах президента

2017-10-15 09:19 | www.apa.az | 4

Участки для голосования на выборах президента в Киргизии открылись в воскресенье утром.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по данным ЦИК, в стране открыты 2375 участков.

Они будут работать с 08.00 по местному времени до 20.00. Граждане за рубежом смогут проголосовать на 37 участках, расположенных в дипломатических и консульских представительствах.

На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов. Срок полномочий нынешнего президента страны Алмазбека Атамбаева подходит к концу 1 декабря. По конституции, он не может претендовать на новый срок. Согласно опросам, основными претендентами на победу являются два экс-премьера страны: Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК), и один из лидеров оппозиции Омурбек Бабанов.

Впервые в истории страны выборы пройдут при помощи электронной информационно-избирательной системы (ИИС). Система включает в себя автоматические считывающие урны (АСУ), специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт.

Все избирательные участки в стране оборудованы автоматическими считывающими урнами (АСУ), данные с которых через специально защищенные каналы передаются на сервер ЦИК после окончания голосования. С сервера ЦИК данные передаются уже на сайт комиссии.

Явка на выборах президента Киргизии, по состоянию на 10.00, составила 7,49%.