Российский парламентарий: Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются по восходящей

2017-10-15 10:41 | www.apa.az | 5

“Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются по восходящей. Как бы нашим недругам не хотелось, а их немало, чтобы мы поссорились, мы не поссоримся на радость никому”.

Как передает АПА, об этом сказал в интервью корреспонденту АЗЕРТАДЖ на полях 137-ой Ассамблеи Межпарламентского Союза председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Говоря о значении Ассамблеи, он отметил, что такие форумы дают дополнительный толчок расширению отношений. «Мы говорили с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым о том, что буквально через месяц в Баку проведем заседание двух парламентских комитетов. В конце года состоится визит председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Азербайджан. Будут обсуждаться вопросы экономического и гуманитарного характера, взаимоотношений в законодательной сфере, обменяемся опытом», - сказал парламентарий.

Л.Калашников высоко оценил развитие русского языка в Азербайджане, отметив в этом особую роль Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. «Мы проводили в Москве конференцию «Ось Москва-Баку», где говорили в том числе и о наших культурных связях, о развитии русского языка в Азербайджане. Я сам летом был в Азербайджане, прекрасно провел время. В Азербайджане такая атмосфера, что русский человек чувствует себя своим», -подчеркнул Л.Калашников.