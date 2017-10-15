В Австрии открылись первые участки для голосования на парламентских выборах

2017-10-15 10:47 | www.apa.az | 7

Первый участок для голосования на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) открылся в воскресенье на центральном вокзале города Клагенфурт (федеральная земля Каринтия) в 05:30 по местному времен.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, им смогут воспользоваться все избиратели, которые вынуждены отправляться в путь в столь раннее время, передает.

Всего в республике свои двери откроют порядка 10 тыс. избирательных участков, в том числе 1493 - в Вене. Большая часть участков открывается почти во всех регионах Австрии в 06:00 по местному времени и продолжит работу до 17:00. В некоторых городах работа участков может варьироваться и длиться только до полудня. Министерство внутренних дел Австрии, которое занимается организацией выборов и руководит работой Федеральной избирательной комиссии, планирует представить первые предварительные результаты голосования после закрытия последних участков, тогда же будет известна и явка избирателей.

Досрочные парламентские выборы проходят в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. По итогам выборов президент Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.

Основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера развернется между действующим главой кабинета министров, председателем Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристианом Керном и министром иностранных дел, председателем консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяном Курцем, который в мае этого года инициировал проведение досрочного голосования. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава правой оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе.

Согласно опросам, большинство австрийцев (33%) намерены голосовать за консервативную АНП и ее лидера Курца. Именно министра иностранных дел Себастьяна Курца эксперты называют фаворитом и считают главным претендентом на пост канцлера. Второй идет правая АПС - 23%, а социал-демократы действующего канцлера Кристиана Керна занимают всего лишь третью позицию с 22%. При этом самым популярным вариантом для формирования коалиции выступает связка из консерваторов и правых.