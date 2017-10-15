Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 68

2017-10-15 11:10 | www.apa.az | 7

Число погибших в результате наводнений и схода оползней на севере Вьетнама, вызванных проливными дождями, достигло 68 человек, еще 34 считаются пропавшими без вести.

Как передает АПА, об этом сообщает газета VnExpress со ссылкой на национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о 54 погибших и 39 пропавших без вести.

Дожди обрушились на регион во вторник. В некоторых районах ливни вызвали сходы оползней. В среду власти северной провинции Хоабинь объявили чрезвычайное положение в связи со стихией.

Ливни и наводнения привели к обрушению 200 домов и затопили еще более 30 тысяч. Более пяти тысяч семей в центральных провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь вынуждены были покинуть свои дома. Власти продолжают эвакуацию местных жителей, проживающих в пострадавших от стихии районах.