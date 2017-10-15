В Хорезмской области Узбекистана назначен новый глава администрации

2017-10-15 09:51 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - На должность хокима (главы администрации) Хорезмской области Узбекистана назначен Илгизар Матякубович Сабиров.

Соответствующий указ подписан Президентом Республики Узбекистан 14 октября 2017 года.

Назначение сделано в связи решением Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов, принятым 14 октября т.г. на внеочередной сессии Кенгаша. В ней принял участие и выступил Президент Шавкат Мирзиёев.

Илгизар Собиров - государственный деятель Узбекистана, в 2006-2015 годах возглавлявший Сенат Олий Мажлиса (парламента) республики. После отставки занимал должность начальника управления юстиции Хорезмской области.

С начала осени т.г. в соответствии постановлением Президента Узбекистана от 4 сентября т.г. И.Собиров был назначен временно исполняющим обязанности хокима Хорезмской области.

На этой должности он сменил Пулата Бобожонова, который занял должность министра внутренних дел Узбекистана. В свою очередь П.Бобожонов сменил на посту главы МВД Абдусалома Азизова, назначенного министром обороны Узбекистана.

Илгизар Собиров родился 20 февраля 1959 г. (58 лет), уроженец Кошкупырского района Хорезмской области Узбекистана. По образованию юрист, закончил Национальный университет Узбекистана.

До поста председателя Сената, Илгизар Сабиров работал хокимом Кушкупырского района Хорезмской области, председателем Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности.

Награжден орденом «Меҳнат шухрати» в 2005 году, нагрудным знаком «Ўзбекистон белгиси» в 2002 году, памятными знаками «Ўзбекистон мустақиллигига 15 йил» в 2006 году и «Қуролли Кучларига 15 йил» в 2007 году.

(Автор: Диана Алиева)