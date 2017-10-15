В Австрии открылись первые участки для голосования на парламентских выборах

2017-10-15 09:53 | www.trend.az | 5

Первые избирательные участки для волеизъявления на выборах в парламент открылись в Австрии, передает РИА Новости.

Некоторые из них начинают работать в 5:00, некоторые - в 10:00, когда отдельные пункты уже закрываются. Власти республики официально разрешают коммунам и городам устанавливать время работы участков так, как им удобнее. Однако ожидается, что к 17:00 все участки уже закроются и начнется подсчет голосов.

В республике в этот день избирательным правом смогут воспользоваться все граждане старше 16 лет или, по последним подсчетам МВД, 6 401 304 человека, их них 51,7% — женщины. Никакие граждане ЕС и другие иностранцы не имеют права голоса в этот день.

Выбор в этот день представляется внушительный: 16 партий разной степени известности. Самыми популярными, согласно опросам, являются коалиционная Австрийская народная партия (OEVP) с министром иностранных дел Себастьяном Курцем в качестве лидера, вторая в правящей коалиции Социал-демократическая партия и ее председатель канцлер республики Кристиан Керн, а также право-националистическая Партия свободы (FPOE) c Хансом-Кристианом Штрахе во главе. Также большие шансы получить места в Национальном совете имеют уже представленные там партия NEOS (лидер — Маттиас Штрольц), "Зеленые" и их топ-представитель Ульрике Луначек, а также сформированный этим летом "Список Петера Пильца" из всего четырех человек, включая самого Пильца.

В состав Национального совета входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Претендующей на места в парламенте партии необходимо преодолеть порог в 4%.