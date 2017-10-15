В древней Хиве построят еще 20 гостиниц

2017-10-15 10:26 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Хиве - одном из самых известных исторических городов Узбекистана в ближайшие 3 года будут построены около 20 гостиниц. Об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 октября в ходе посещения Хорезмской области.

Он побывал на строительстве трехэтажной гостиницы «Фаровон», возводимой в древней Хиве при участии инвесторов из Франции. Она будет включать конференц-залы, рестораны, развлекательные заведения, спортивные площадки. Президент отметил, что строящаяся в стиле древней архитектуры пятизвездочная гостиница «Фаровон» станет одной из лучших в Узбекистане.

В ходе поездки Ш.Мирзиёев осмотрел также дворцовый комплекс Нуриллабай в Хиве, который реконструируется по его поручению. Здесь к настоящему времени построены ресторан, дом приемов, галерея, амфитеатр, организована выставка работ ремесленников. В экспозицию выставки входят, в частности, исторические фотоснимки, отснятые в Хорезме в XIX-XX веках, фото и киноленты первого узбекского кинооператора и фотографа Худойбергана Девонова.

К концу года будут завершены ремонтно-реставрационные работы в еще одном комплексе «Пахлаван Махмуд» на территории музея-заповедника «Ичан-кала» Хивы. Здесь установлены системы, обеспечивающие оптимальный уровень температуры воздуха. Ежедневно комплекс посещают около 400 человек, Президентом даны поручения по созданию удобств для посетителей.

Также главой государства в ходе поездки поручено организовать реставрацию медресе Шергазихана, не нанося вреда историческому зданию. Президент при посещении медресе ознакомился с организованным в нем музеем, посвященным получившим здесь образование ученым и мыслителям.

В Хорезмской области Президенту был представлен проект по реализации в регионе концепции «Безопасный туризм». Планируется оснастить объекты туристической инфраструктуры средствами видеонаблюдения, подключить государственные и негосударственные объекты, оказывающие туристические услуги и обеспечивающие безопасность туристов к единой информационно-коммуникационной системе, формировать базу данных о туристах.

Еще одним крупным проектом, призванным повысить туристический потенциал области, является прокладка железной дороги от Ургенча (областной центр Хорезмской области) в Хиву. В настоящее время активно продолжается прокладка 33 километров железных дорог между двумя городами, строительство современного вокзала и объектов соответствующей инфраструктуры в Хиве. Здесь будет налажено оказание транспортных, гостиничных, почтовых, банковских услуг, общественного питания и других.

В дальнейшем будут осуществлены электрификация железной дороги и запуск скоростных поездов по маршруту Ташкент-Хива. Вокзал Хивы строится рядом с воротами «Хазарасп» Ичан-калы, что создаст удобства для туристов.

Президенту был также презентован план по обновлению исторической части города. Он дал поручения по созданию парка культуры и отдыха рядом с Ичан-калой, строительству магазинов и ремесленнических мастерских вдоль пешеходной зоны, двухэтажных домов.

(Автор: Диана Алиева)