Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 68

2017-10-15 11:15 | www.trend.az | 4

Число погибших в результате наводнений и схода оползней на севере Вьетнама, вызванных проливными дождями, достигло 68 человек, еще 34 считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету VnExpress.

Ранее сообщалось о 54 погибших и 39 пропавших без вести.

Дожди обрушились на регион во вторник. В некоторых районах ливни вызвали сходы оползней. В среду власти северной провинции Хоабинь объявили чрезвычайное положение в связи со стихией.

Ливни и наводнения привели к обрушению 200 домов и затопили еще более 30 тысяч. Более пяти тысяч семей в центральных провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь вынуждены были покинуть свои дома. Власти продолжают эвакуацию местных жителей, проживающих в пострадавших от стихии районах.

По данным издания, в прошлом году тропические штормы и наводнения нанесли Вьетнаму ущерб в размере 1,75 миллиарда долларов. Погибли 264 человека.