В США во время перестрелки убит полицейский

2017-10-15 11:50 | www.oxu.az | 4
Сотрудник полиции американского города Новый Орлеан был убит во время перестрелки.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ABC, мужчина был застрелен, когда вместе с коллегами прибыл на вызов.
Другие сотрудники полиции открыли ответный огонь по стрелку.
По данным телеканала, злоумышленник, который попытался скрыться в своей квартире после нападения на правоохранителей, в итоге сдался команде спецназа. Нападавшим оказался мужчина, которого ранее освободили из тюрьмы.
A.M.