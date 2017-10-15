В узбекском Хорезме будет сокращено использование насосов для подъема воды

2017-10-15 11:19 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Хорезмской области Узбекистана осуществляется проект по реабилитации систем магистральных ирригационных каналов Тошсока. С ходом работ ознакомился в ходе поездки в регион в субботу Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Хорезмское земледелие во многом базируется на мелиорации, регион имеет сложные климатические условия, в том числе сильную засоленность земель, и при этом выращивает богатый урожай сельскохозяйственных культур.

В области возделывается 276,7 тыс. гектаров орошаемых земель, из которых 191,3 тыс. га орошается через систему Тошсока.

Во время маловодья в Амударье, воду для мелиорации в основном приходится добывать с помощью насосов, что приводит к росту затрат и объема воды, ухудшению мелиоративного состояния земель. Реконструкция магистрального канала Тошсока направлена на устранение данных проблем.

На сегодня реконструировано 120 километров магистральных и межхозяйственных каналов, таких, как Тошсока, Шават, Полвон Газовот и Газовот. Построено 318 из 607 запланированных гидротехнических сооружений. В результате этого остановлена работа 279 насосных агрегатов за их ненадобностью, сельскохозяйственные культуры будут орошаться проточной водой. Это сэкономит 31,6 млн. киловатт-часов электроэнергии.

Президент дал поручение ответственным лицам по благоустройству близлежащих к каналам территорий, подбору подходящих для местных почвенно-климатических условий видов саженцев и созданию вдоль каналов лесонасаждений, условий для отдыха жителей.

(Автор: Диана Алиева)