Явка на выборах президента в Киргизии уже составила 23,75%

2017-10-15 12:08 | www.trend.az | 4

Явка на выборах президента в Киргизии составила, по состоянию на 13:00 по местному времени, 23,75%, свидетельствуют данные ЦИК страны.

Согласно этим данным, к 13:00 проголосовали 718 тысяч 588 человек. Всего для участия в выборах зарегистрированы более 3 миллионов избирателей, предоставивших свои биометрические данные, передает РИА Новости.

На предыдущих выборах президента в 2011 году явка к 13:30 по местному времени была выше, составив 29%.

По данным ЦИК, в этот раз наиболее высокая явка — 31,43% — отмечается в городе Ош, в столице активность избирателей в районе 27%. Самая низкая явка — в Джалал-Абадской области (21,23%). В учреждениях при МИД за границей явка составила 3,81%, проголосовали 707 человек.

Предвыборная гонка проходит при отсутствии явного фаворита, всего на высший пост в стране претендуют 11 кандидатов. Порог явки не установлен. Голосование проходит в воскресенье с 08:00 по местному времени до 20:00.

Впервые в истории выборы главы государства проходят с использованием электронной информационно-избирательной системы (ИИС), которая включает в себя автоматические считывающие урны (АСУ), специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт. В момент окончания голосования урны автоматически передадут на сервер ЦИК предварительные итоги. Списки избирателей составлены на основе биометрических данных населения.