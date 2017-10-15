Эксперт: Сделки по поставке российского вооружения Армении угрожают безопасности региона

2017-10-15 12:27 | www.oxu.az | 4

«Поставка Россией вооружения Армении угрожает безопасности всего региона».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила старший научный сотрудник Атлантического совета США, эксперт в области энергетики Агния Григас.

Хотя закупка оружия Арменией ограничена устаревшей техникой, существует еще один вопрос, который не стоит оставлять без внимания, считает эксперт.

«Армения является агрессором и известна оккупацией международно признанных территорий Азербайджана. Азербайджан же страдает от агрессии Армении уже более двух десятилетий. Поэтому обеспечение Армении вооружением можно рассматривать как поддержку агрессии, а не как сбалансированную политику между сторонами в нагорно-карабахском конфликте», - сказала Григас.

По мнению эксперта, контракты на поставку вооружения, безусловно, не помогут мирному урегулированию конфликта.

«Сделки с Россией по поставке вооружения превратились в статус-кво и не прекратятся, пока Кремль не перестанет прикладывать свои усилия по контролю за так называемым «приграничьем», - считает Григас.

Россия вместе с США и Францией является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая выступает в качестве единственного посредника в урегулировании нагорно-карабахского конфликта на протяжении более двух десятилетий, но все же незаконная оккупация азербайджанских территорий продолжает оставаться без должного внимания международного сообщества.

Россия, предоставляя Армении кредит на сумму 100 миллионов долларов США на покупку вооружения, нарушает свои обязательства в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ и не соблюдает принципа нейтралитета, который имеет первостепенное значение для справедливого разрешения конфликта.

A.M.