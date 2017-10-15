При пожаре в мастерской в Эр-Рияде погибли десять человек

2017-10-15 12:41 | www.apa.az | 6

Десять человек погибли, трое пострадали в результате пожара в столярной мастерской на востоке Эр-Рияда.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье гражданская оборона Саудовской Аравии.

“Пожар возник в столярной мастерской в районе Бадр (восток города — ред.), в результате десять человек, находившиеся в мастерской, погибли, трое получили ранения”, — говорится в сообщении, размещенном на официальном аккаунте гражданской обороны в Twitter.

Гражданская оборона также опубликовала фотографии с места ЧП. Национальности погибших и причина пожара неизвестны.