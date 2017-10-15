В Москве арестовали «вора в законе»

2017-10-15 12:54 | www.oxu.az | 5

«Вор в законе» Ильяс Саркиев по прозвищу Вовчик Сыра арестован в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Как передает Oxu.Az, об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, следствие установило, что Саркиев с октября 2013 по июль 2016 года в разных местах города обманом получил от знакомого более 25 миллионов рублей, обещая передать их в счет уплаты долга.

«В действительности деньги Саркиев передавать не собирался, а после получения присвоил их и распорядился по своему усмотрению», — сказал собеседник агентства.

Дело в отношении Саркиева возбудили по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

A.M.