Перестрелка в Баку: Ранен замначальник полиции

2017-10-15 13:49 | www.oxu.az | 4

Начальник 9-го отделения Управления полиции Сабаильского района, полковник-лейтенант Эльсявяр Гадиров и замначальника полиции Сабаильского района по оперативным вопросам Орхан Ахундзаде преследовали автомобиль Toyota Prado, в котором находились подозрительные люди.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, у спорткомплекса Ruslan 93 на проспекте Гара Гараева Орхан Ахундзаде подошел к автомобилю Toyota Prado. Один из трех находившихся в автомобиле людей неожиданно открыл по полицейским огонь из ружья марки «Винчестер» и ранил Орхана Ахундзаде.

Между сотрудниками полиции и преступниками началась перестрелка. Злоумышленникам удалось скрыться.

На место происшествия также прибыл начальник Управления полиции Сабаильского района. Ведется расследование происшествия и поиск преступников.

A.M.