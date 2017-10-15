Врачи 6 часов спасали жизнь замначальника полиции

2017-10-15 14:01 | www.oxu.az | 4

Врачи на протяжении шести часов боролись за жизнь раненного в ходе перестрелки в Баку замначальника полиции Сабаильского района по оперативным вопросам Орхана Ахундзаде.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщили информированные источники.

Напомним, что офицер полиции был ранен во время преследования автомобиля Toyota Prado, из которого преступники открыли огонь.

Орхан Ахундзаде получил огнестрельное ранение в правую ногу, и у него была повреждена вена. Офицера полиции немедленно госпитализировали в Центр научной хирургии им. М.А. Топчубашева.

Операция длилась более шести часов.

A.M.