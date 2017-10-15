Угроза нового покушения на Мушвига Мадатова? – ПОДРОБНОСТИ

2017-10-15 14:15 | www.oxu.az | 4

После вчерашнего покушения на жизнь экс-сотрудника службы охраны президента Азербайджана Мушвига Мадатова сотрудники управления полиции Сабаильского района взяли его под усиленную охрану.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, прошлую ночь М.Мадатов провел в полицейском отделении, а в настоящее время находится в самом здании управления полиции Сабаильского района.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, полиция опасается нового покушения на жизнь М.Мадатова.

Отметим, что после покушения полицейские вышли на след преступников. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и открыли огонь по замначальнику управления полиции по оперативной части Орхану Ахундзаде.

A.M.