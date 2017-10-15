Прогноз погоды на завтра: Не забудьте взять зонты

2017-10-15 14:43 | www.oxu.az | 6

Местами пойдет снег.

16 октября, в Азербайджане установится нестабильная погода.

Об этом Oxu.Az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков, однако во второй половине дня ожидаются грозовые дожди, местами интенсивного характера. Умеренный юго-западный ветер днем сменится временами усиливающимся северо-западным. Температура воздуха на Абшероне ночью составит 13-16, днем – 17-21 градус тепла, в Баку столбик термометра покажет ночью 14-16, днем — 18-20 градус выше нуля. Атмосферное давление повысится от 755 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность установится на уровне 75-85% ночью и 60-70% днем.

По прогнозам синоптиков, начиная со второй половины 16 октября до 17 октября в Баку и на Абшероне будет преобладать нестабильная погода, усиление северо-западного ветра, временами дожди, местами интенсивные. Температура воздуха снизится на 4-7 градусов.

В регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, ожидаются грозы и дожди, в отдельных регионах ливни, град, в горных районах — снег, утром туман. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов, днем — 18-23, в горах ночью — 2-7, днем — 7-11 градусов тепла.

A.M.