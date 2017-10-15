Билеты на матч «Интер» - «Милан» проданы на рекордную сумму

2017-10-15 15:56 | www.oxu.az | 6

На матч чемпионата Италии между миланскими командами «Интер» и «Милан» проданы все билеты на рекордную для итальянского футбола сумму €4,8 млн.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба «Интера».

«Интер» сегодня примет «Милан» в матче восьмого тура чемпионата страны. Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро», который вмещает более 80 тыс. зрителей.

Предыдущий рекорд по выручке от продажи билетов на один матч также принадлежал «Интеру». В сентябре 2016 года миланцы на «Сан-Сиро» принимали туринский «Ювентус» (2:1). Доход от продажи билетов составил €3,9 млн.

«Интер» занимает второе место в таблице чемпионата. В активе команды 19 очков после семи туров. «Милан» с 12 очками расположился на седьмом месте.

A.M.