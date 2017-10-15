Мобильный оператор Азербайджана свернул мобильную связь на борту самолетов

2017-10-15 15:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell временно приостановил предоставление услуг мобильной связи на борту авиалайнеров, сказал Trend исполнительный директор компании Николай Бекерс.

По словам Бекерса, возобновление данного сервиса в настоящее время является предметом обсуждения с партнерами.

"Это достаточно сложный проект, требующий участия ряда сторон. Переговоры ведутся и пока не удалось достичь конкретных договоренностей", - сказал Бекерс.

Ранее услуги связи оператора были доступны на борту воздушных судов 20 авиакомпаний (Aeroflot, All Nippon Airways, AZAL, British Airways, Cebu Pacific Air, Egyptair, Emirates, Etihad, Hong Kong Airlines, Iberia, Libyan Airlines, Oman Air, Philippine Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian, Saudia, Singapore Airlines, TAM Airlines, Thai Airways и Switzerland OnAir).

В частности, услуги связи Bakcell были доступны (посредством сети OnAir) на борту девяти авиалайнеров азербайджанской авиакомпании AZAL.

Минута исходящих звонков на борту самолетов обходилась в 2,99 маната, входящих – 1,99 маната. Отправка одного SMS - 0,99 маната, а стоимость одного мегабайта интернет трафика – 19,99 манатов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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