По состоянию на 16:00 на выборах президента Кыргызстана проголосовали 35,8% избирателей

2017-10-15 16:02 | www.trend.az | 6

По состоянию на 16:00 по всей республике на выборах президента Кыргызстана проголосовали 35,8% избирателей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, передает Kabar.

По его словам, по городу Бишкек проголосовало 39,1%, по городу Ош – 49,4%, по Чуйской области - 32,7%, Иссык-Кульской области – 34,3%, Нарынской – 37,4%,Таласской – 41,1%, Ошской – 36,6%, Джалал-Абадской – 29,8% и Баткенской области – 34,7%. По линии МИД проголосовало 3 тыс 383 человека или 18,2%.

Общая явка на 16:00 часов составляет 35,8%.