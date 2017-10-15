Число жертв взрыва в столице Сомали увеличилось до 189 - ОБНОВЛЕНО

2017-10-15 16:18 | www.apa.az | 6

Число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо увеличилось до 189, еще около 200 человек получили ранения.

Как сообщает АПА, об этом передает телеканал i24 News со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 85 погибших и 250 раненых.

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Число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо увеличилось до 85, еще 250 человек получили ранения.

Как сообщает АПА, об этом передает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на службы скорой помощи.

Ранее сообщалось о 40 погибших. В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц города.

По данным ТВ, президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.

СМИ со ссылкой на полицию сообщали о втором взрыве в Могадишо. Врыв произошел в том же районе, где и первый, жертв не было. Кроме того, правоохранителям удалось задержать водителя автомобиля, в котором были обнаружены взрывчатые вещества.