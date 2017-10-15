Польша отказалась принимать беженцев по программе ЕС

2017-10-15 16:23 | www.apa.az | 3

Варшава не станет принимать беженцев в рамках новой программы переселения в Евросоюзе.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство PAР со ссылкой на министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака.

“Мы не будем принимать беженцев, потому что мы уже приняли украинцев, которые сейчас находятся в Польше”, — заявил Блащак, отметив, что важнейшей задачей для польского правительства является безопасность.

По мнению министра, переселение беженцев не станет эффективным механизмом, а только спровоцирует новые миграционные волны из Азии и Африки в Европу и “подвергнет риску Польшу и поляков”.

В сентябре 2015 года ЕС на пике миграционного кризиса принял двухлетнюю программу расселения 160 тысяч нелегальных мигрантов из Италии и Греции по квотному принципу между остальными странами ЕС. На сегодняшний день Брюсселю удалось расселить менее 20% от общего числа беженцев.