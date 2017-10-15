Страшный теракт в столице Сомали: Сотни погибших

2017-10-15 16:23 | www.oxu.az | 5

Жертвами теракта в столице Сомали в субботу стали 189 человек, более 200 получили ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит в воскресенье телеканал Sky News Arabia.

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Это один из самых крупных терактов в Сомали за последние годы. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

A.M.