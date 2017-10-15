Число жертв теракта в столице Сомали возросло до 189 человек - СМИ

2017-10-15 16:24 | www.trend.az | 4

Жертвами теракта в столице Сомали в субботу стали 189 человек, более 200 получили ранения, пишет РИА Новости.

Такие данные приводит в воскресенье телеканал Sky News Arabia.

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Это один из самых крупных терактов в Сомали за последние годы. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.