В России азербайджанец обвиняется в убийстве

2017-10-15 16:50 | www.oxu.az | 4

Следователи Шебекинского района предъявили обвинение в убийстве по найму 29-летней местной жительнице и 36-летнему уроженцу Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, весной текущего года девушка познакомилась с мужчиной, который только что вышел из тюрьмы.

А в конце сентября они встретились вновь. Обвиняемая предложила своему новому знакомому за деньги и билет за пределы Белгородской области убить жену своего сожителя. В течение нескольких дней уроженец Азербайджана под надуманным предлогом посещал квартиру будущей жертвы, вошел в доверие к хозяйке. 9 октября он избил женщину и несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Сейчас следователи ходатайствуют о заключении под стражу обвиняемых. Силовики устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

A.M.