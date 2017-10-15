В Москве неизвестный убил парикмахера на глазах у прохожих – ВИДЕО

2017-10-15 17:22 | www.oxu.az | 6

В Москве неизвестный убил парикмахера за то, что ему не понравилась стрижка.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил в Facebook член Совета Федерации Антон Беляков.

Клиент стилиста рассказал ему: молодого человека звали Даня, ему было 24 года, приехал на заработки из Узбекистана. Несмотря на то, что за стрижку брал всего 200-250 рублей, планировал сделать карьеру в столице. К стилисту ходили обеспеченные люди – ценили его золотые руки. Однако устроиться в дорогое место Даня не мог, потому что гастарбайтер.

13 октября к парикмахеру обратился мужчина – попросил подстричь. После стрижки отдал 200 рублей и ушел. На следующий день он вернулся и сказал, что стрижка не понравилась, попросил исправить. Даня согласился. Однако клиент снова остался недоволен результатом.

В итоге мужчина вытащил Даню на улицу, достал заготовленный ранее шампур и нанес три удара в сердце. Убийца, отойдя на несколько метров от жертвы, обернулся и, увидев, что парень еще жив, вернулся, чтобы добить. Молодой человек приподнялся на несколько секунд, а затем упал. Он скончался, не дождавшись скорой помощи.

Убийца спокойно покинул место преступления. Никто из прохожих не пытался остановить расправу. Сейчас преступника разыскивает полиция.

Настоящее имя парикмахера Дани – Дастан Адеханов. Он был единственным ребенком в семье. Родственников в России у него не было. Сейчас бывшие клиенты парикмахера собирают деньги, чтобы отправить его тело домой.

A.M.