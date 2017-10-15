Тиллерсон: власти США приступят к реализации закона об ужесточении санкций в отношении РФ

2017-10-15 17:55 | www.apa.az | 5

Власти США приступят к реализации принятого в этом году закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, а также Ирана и КНДР, но сначала американские компании должны получить от минфина и Госдепартамента пояснения насчет его применения.

Как передает АПА, об этом в воскресенье в интервью телеканалу CNN заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

“Мы собираемся представить это руководство, чтобы мы смогли приступить к полной реализации закона”, - сказал Тиллерсон, отметив, что бизнес должен быть извещен о новых правилах в целях соблюдения закона.