Задержаны экс-охранник президента Азербайджана Мушвиг Мадатов и его друг Вели Велиев

2017-10-15 18:13 | www.oxu.az | 5

Сотрудники правоохранительных органов задержали до выяснения обстоятельств экс-сотрудника службы охраны президента Азербайджана Мушвига Мадатова и его друга Вели Велиева.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили haqqin.az информированные источники.

Между Мушвигом Мадатовым и напавшими на него людьми имелся конфликт, и они на протяжении пяти месяцев искали удобного случая для того, чтобы свести с ним счеты.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента. До выяснения обстоятельств принято решение о задержании Мушвига Мадатова и его друга Вели Велиева.

A.M.