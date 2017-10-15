В Киргизии закончилось голосование на президентских выборах - ОБНОВЛЕНО

2017-10-15 18:24 | www.apa.az | 4

Выборы президента Киргизии завершились, избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по данным ЦИК республики, явка за три часа до окончания голосования составила 40,12% или 1 миллион 213 тысяч 803 человека.

Окончательная явка будет объявлена после завершения голосования. Ожидается также, что предварительные результаты выборов могут быть объявлены в течение часа-полутора после закрытия избирательных участков.

Всего для участия в выборах были зарегистрированы более 3,025 миллиона избирателей.

Голосование проходило в воскресенье с 08.00 по местному времени (05.00 мск) до 20.00 (17.00 мск). Всего в стране было создано 2375 участков, 37 участков открыты при учреждениях МИД за пределами страны. Порог явки отсутствует.

Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировали ни иностранные наблюдатели, ни Центральная избирательная комиссия Киргизии.

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09.19

Участки для голосования на выборах президента в Киргизии открылись в воскресенье утром.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по данным ЦИК, в стране открыты 2375 участков.

Они будут работать с 08.00 по местному времени до 20.00. Граждане за рубежом смогут проголосовать на 37 участках, расположенных в дипломатических и консульских представительствах.

На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов. Срок полномочий нынешнего президента страны Алмазбека Атамбаева подходит к концу 1 декабря. По конституции, он не может претендовать на новый срок. Согласно опросам, основными претендентами на победу являются два экс-премьера страны: Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК), и один из лидеров оппозиции Омурбек Бабанов.

Впервые в истории страны выборы пройдут при помощи электронной информационно-избирательной системы (ИИС). Система включает в себя автоматические считывающие урны (АСУ), специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт.

Все избирательные участки в стране оборудованы автоматическими считывающими урнами (АСУ), данные с которых через специально защищенные каналы передаются на сервер ЦИК после окончания голосования. С сервера ЦИК данные передаются уже на сайт комиссии.

Явка на выборах президента Киргизии, по состоянию на 10.00, составила 7,49%.