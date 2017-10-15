Прокуратура и полиция о перестрелке в Баку

2017-10-15 18:37 | www.oxu.az | 6

Прокуратура города Баку совместно с Главным управлением полиции города распространили официальную информацию в связи с перестрелкой, в результате которой был ранен высокопоставленный сотрудник полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, в заявлении правоохранительных органов говорится, что в 19 часов вечера 14 октября в чайной, расположенной по адресу ул. Ш.Шамиля 16 группа людей совершила хулиганские действия и нанесла ножевые ранения Мушвигу Мадатову.

По данному факту Следственным отделом Управления полиции Сабаильского района было возбуждено уголовное дело по статьям 221.2.1 и 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана.

В 4 часа утра 15 октября, проводившие оперативно-следственные мероприятия по данному головному делу сотрудники Управления полиции Сабаильского района обнаружили автомобиль марки «Лексус» с госномерами 90-LT-997, в котором находились подозреваемые. Находившиеся в салоне автомобиля люди открыли огонь по сотрудникам полиции, в результате чего был ранен замначальника по оперативным делам Управления полиции Сабаильского района Орхан Ахундзаде.

Участники происшествия позже скрылись на этом же автомобиле.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье попытка умышленного убийства и в ходе осмотра места происшествия были обнаружены 7 гильз (одна калибром 12 мм, шесть - 9 мм).

В ходе неотложных следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Прокуратуры города Баку и Главного управления полиции города были задержаны Кязим Тапдыг оглу Аббасов (1992 г.р.) и ранее осужденные Мухаммед Гасан оглу Исмаилов (1982 г.р.) и Эмин Вагиф оглу Гасанов (1976 г.р.).

Им инкриминированы обвинения по статьям 221.2.1, 221.3, 29, 120.2.3 и 315.2 (оказание сопротивления представителю власти). В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности других участников происшествия.

A.M.