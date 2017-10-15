На выборах главы Киргизии лидирует кандидат от правящей партии Жээнбеков

2017-10-15 18:45 | www.apa.az | 4

Кандидат от правящей партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует на выборах президента с 233 тысячами голосов из 486 тысяч подсчитанных, свидетельствуют данные ЦИК.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, это примерно 47 процентов голосов.

Согласно данным на сайте ЦИК, на втором месте находится кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов.

Президентские выборы прошли в воскресенье в Киргизии. Избирательные участки были открыты с 08.00 по местному времени до 20.00. Всего в стране функционировали 2375 участков, 37 участков были открыты при учреждениях МИД за пределами страны.

На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов.