Сирия требует немедленного вывода войск Турции из страны

2017-10-15 19:43 | www.trend.az | 4

Сирия требует немедленного вывода войск Турции из страны. Об этом заявил в пятницу спикер парламента Хаммуд ас-Сабаг, выступая на пленарном заседании ассамблеи Международного парламентского союза, передает ТАСС.

"Сирийский парламент требует вывода турецких войск с территории Сирии без предварительных условий", - сказал он.

Он обвинил Турцию во "вторжении в провинцию Идлиб и покушении на суверенитет сирийского государства". "Это расходится с соглашением, достигнутым в Астане", - подчеркнул ас-Сабаг.

"Парламент Сирии осуждает поведение Турции, - добавил он. - Считаем это угрозой для безопасности наших граждан и нарушением норм международного права".