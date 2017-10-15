В Баку задержаны лица, расстрелявшие замначальника полиции

2017-10-15 20:08 | www.apa.az | 4

Прокуратура города Баку совместно с Главным управлением полиции города распространили информацию в связи с вооруженным инцидентом, произошедшим с столице.

Как сообщили АПА в столичной прокуратуре, 14 октября, в 19 часов вечера в чайной, расположенной по адресу ул. Ш.Шамиля, 16, неизвестные лица совершили хулиганские действия и нанесли ножевые ранения Мушвигу Мадатову. По данному факту Следственным отделом Управления полиции Сабаильского района возбуждено уголовное дело по статьям 221.2.1 и 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана.

В 04:00 часа утра 15 октября проводившими оперативно-следственные мероприятия по данному делу сотрудниками Управления полиции Сабаильского района был обнаружен автомобиль марки «Лексус» с госномерами 90-LT-997, в котором находились подозреваемые. Находившиеся в автомобиле лица открыв огонь по сотрудникам полиции и скрылись с места происшествия. В результате инцидента был ранен заместитель начальника по оперативным делам Управления полиции Сабаильского района города Баку Орхан Ахундзаде. По факту возбуждено уголовное дело по статье "попытка умышленного убийства".

В ходе оперативных следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Прокуратуры города Баку и Главного управления полиции города, в связи с вооруженным инцидентом задержаны Казым Тапдыг оглу Аббасов (1992 г.р.) и ранее осужденные - Магомед Гасан оглу Исмаилов (1982 г.р.) и Эмин Вагиф оглу Гасанов (1976 г.р.). В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности других участников инцидента.