Число жертв взрыва в столице Сомали превысило двести человек

2017-10-15 20:02 | www.trend.az | 4

Число погибших при взрыве в столице Сомали Могадишо достигло 231 человека, еще не менее 275 человек получили ранения, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на полицию и медиков, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о 189 жертвах и 200 раненых.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц города. СМИ со ссылкой на полицию также сообщали о втором взрыве в Могадишо. Врыв произошел в том же районе, где и первый, жертв не было. Кроме того, правоохранителям удалось задержать водителя автомобиля, в котором были обнаружены взрывчатые вещества.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.