Итоговая явка на президентских выборах в Киргизии составила около 56%

2017-10-15 20:07 | www.trend.az | 4

Итоговая явка на выборах президента в Киргизии на 20:00 по местному времени составила почти 56%, свидетельствуют данные ЦИК страны, передает РИА Новости.

Согласно опубликованным ЦИК данным, к 20.00 проголосовал один миллион 692 тысячи 423 человека. Всего в списках избирателей более трех миллионов 25 тысяч человек.

На предыдущих выборах президента в 2011 году итоговая явка была выше и составила 58%.

Ввиду отсутствия порога выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.