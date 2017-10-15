İzmir'e giden yolcu treni raydan çıktı

2017-10-15 20:46 | www.trend.az | 0

Denizli-İzmir seferi yapan yolcu treni henüz bilinmeyen teknik bir nedenle, Sarayköy ilçesinin girişinde raydan çıktı.

Kaza, saat 13.10 sularında Denizli’nin Sarayköy ilçesi tren istasyonun girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-İzmir seferini yapan Anadolu MT 30015-1 numaralı 4 vagonluk yolcu treni, Sarayköy ilçesinin girişinde raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, yolcular kısa bir panik yaşadı. Daha sonra yaklaşık 150 yolcu, kara yolu ile İzmir’e gönderildi.

Kaza nedeniyle Denizli-Sarayköy arasındaki demiryolu ulaşımı sağlanamıyor. İzmir’den gelen yolcular, Sarayköy ilçesindeki tren istasyonunda indirilerek, karayolu ile Denizli’ye gönderiliyor. İzmir’e tren ile gitmek isteyen yolcular da, Denizli Tren Garından yolcu minibüsleri ile alınarak, Sarayköy Garında bekleyen İzmir otobüslerine ulaştırılıyor. Öte yandan yetkililer, kazanın nedeni belli olmadan herhangi bir açıklama yapmayacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA