В Сомали объявлен трехдневный траур после теракта

2017-10-15 21:28 | www.oxu.az | 4

Президент Сомали Мохамед Фармаджо объявил в воскресенье трехдневный траур в стране после субботнего теракта в столице Могадишо.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным полиции, жертвами крупнейшей в истории страны террористической атаки стали 189 человек, более 200 получили ранения, десятки до сих пор числятся пропавшими без вести. Между тем, по информации интернет-портала Voa Somali, в городских моргах находятся тела 231 человека.

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Л.А.

