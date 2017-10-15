Сирийские силовики предотвратили теракт в провинции Тартус

2017-10-15 21:32 | www.trend.az | 3

Сирийские силовики предотвратили теракт в городе Банияс в западной провинции Тартус, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

"Специальные силы… раскрыли подготовку теракта смертником с поясом со взрывчаткой в жилых районах города Банияс", — сообщил источник.

По его словам, силовики усилили контроль на КПП при въезде в город, и террориста удалось выследить и затем окружить.

Как отметил источник, террорист подорвался, попав в окружение, но никто из силовиков не пострадал.