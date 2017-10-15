Страны ОПЕК в течение двух лет потеряли более $1 трлн из-за падения цен на нефть

2017-10-15 21:57 | www.trend.az | 4

Страны ОПЕК в 2015-2016 годах потеряли из-за падения нефтяных цен более одного триллиона долларов экспортной выручки. Такую оценку озвучил генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо, выступая на сессии в рамках ежегодной нефтегазовой конференции KOGS-2017, передает ТАСС.

"За последние два года мы увидели не только падение инвестиций в секторе, но и снижение доходов от нефти [из-за падения цен]. Коллективно страны ОПЕК за этот период потеряли более одного триллиона долларов", - сказал он.